Statale 131, l’infinita teoria dei cantieri e del traffico al rallentatore tra le due città più importanti della Sardegna

I tracciati alternativi, in alcuni punti, sono stati devastati dalle recenti piogge. L’Anas sostiene che entro la primavera la gran parte dei lavori sarà conclusa

di Vito Fiori

I giovani della generazione Y (impropriamente chiamata Millennials) raramente hanno percorso la statale 131 dal capo di sopra a quello di sotto senza un qualche cantiere che la interrompesse. Quelli della generazione Z, invece, non hanno mai visto i 211 chilometri che separano Cagliari da Sassari filare lisci. 4

No, le interruzioni sono disseminate più o meno equamente (in qualche caso anche obbligatoriamente) nei due sensi di marcia, peraltro ridotti a una sola corsia. Capita anche che l’Anas ricorra alla realizzazione di stradine alternative nel tentativo di ridurre il disagio agli automobilisti. Ma questi improvvisati e temporanei percorsi, oggi sono una trappola in molti punti del tracciato. Le ultime piogge hanno di fatto creato delle voragini e dei dislivelli spaventosi. Certo non è un lavoro definitivo, lo si intuisce, ma considerando che i tempi di chiusura di questi cantieri stradali sono abitualmente ed esageratamente lunghi, per chi viaggia non è il massimo del comfort.

Partendo da Sassari, ormai da anni, è visibile il cantiere per la sistemazione delle gallerie Chighizzu, quasi all’ingresso della città. “Anas sta eseguendo un intervento di ammodernamento strutturale e impiantistico per adeguare i tunnel alle normative. Gli stessi fanno infatti parte della rete transeuropea Ten-T e devono quindi rispondere a specifici requisiti di sicurezza. I lavori in corso, del valore di oltre 15 milioni di euro, riguardano tutte e quattro le canne e sono già stati conclusi, in entrambi i sensi, nelle due piccole (circa 200 metri) e su quella più lunga in direzione Cagliari. Al momento sono in corso sulla canna principale in direzione Porto Torres, la riapertura al traffico è prevista entro fine mese”. Così fanno sapere dall’Azienda. Sarebbe anche ora.

L’altro grande cantiere è quello tra Serrenti e Nuraminis sul quale Anas fa sapere: “I Iavori riguardano la fase finale di ammodernamento del tracciato che interessa un tratto di 10 chilometri per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro. L’apertura al traffico è ipotizzabile entro la primavera del 2026, e 3 km di questi 10 sono completamente ultimati”. Ed è proprio in questo punto che sono state realizzati percorsi alternativi che, nel giro di poco tempo, sono stati devastati dalle piogge recenti. L’Azienda stradale sostiene che le opere saranno ultimate entro questa primavera, cioè fra qualche mese.

Nel mezzo, le interruzioni al bivio per Macomer-Nuoro, Thiesi-Siligo e qualche altra sparsa qua e là anche se con meno impatto sui viaggiatori.

Stesse problematica sulla 131 Dcm, che collega Abbasanta a Nuoro e Olbia. In questo tratto i cantieri aperti sono tanti. In particolare, all’altezza di Nuoro, in località Marreri, sono in corso importanti interventi che riguardano il consolidamento e il restauro conservativo dei 13 viadotti per circa 40 milioni di euro. In gran parte sono i lavori sono stati pressoché ultimati e e i tratti interessati risultano aperti al traffico. Altre opere saranno concluse a breve. L’impegno di spesa di Anas sulla Din, tra viadotti, rifacimenti delle pavimentazioni, sistemazione delle barriere centrali per decine di chilometri, è dell’ordine di alcune centinaia di milioni di euro. Un importo di rilievo che piano piano sta cambiando il volto dei più importanti tracciati stradali dell’isola.

E chissà se un giorno i giovani della generazione Z riusciranno a partire da Cagliari o Sassari e arrivare nell’una o nell’altra città senza deviazioni e, soprattutto, senza bestemmiare per i continui rallentamenti. Inutile indicare il limite dei 110 quando si è costretti a tenere velocità decisamente più basse, questo succede da anni, vedremo nei prossimi.