La Dinamo Sassari perde la quarta gara di fila, proseguendo il suo momento no. Questa volta è la Red October Cantù a vincere per 102-96 al termine di un tempo supplementare. Gara che la formazione di Pasquini ha letteralmente buttato via nel momento in cui aveva compreso come prendersela: un blackout a fine ultimo quarto, con due falli tecnici sul groppone, hanno consentito ai padroni di casa di sorpassare. L’ultima occasione era nelle mani di Dyshawn Pierre (il migliore dei sassaresi), sfumata con un 1/2 terribile dai liberi. Nei supplementari il solito copione: poca lucidità, stanchezza e mancanza di reale leadership hanno concesso ai brianzoli di festeggiare.

CRONACA.

Discreto avvio per le due squadre che si lasciano e si prendono a ripetizione grazie alle sortite delle proprie guardie. Culpepper sembra ispirato e manda avanti i canturini, Bamforth riduce e Hatcher sorpassa sul 13-12. Si procede per strappi: Crosariol batte sistematicamente Jones e cerca l’allungo, Pierre con una schiacciata e Polonara dalla distanza riportano il punteggio in parità. Planinic lavora bene dentro l’area e la Dinamo chiude la prima frazione sul 24-21. Bamforth apre il secondo quarto, i padroni di casa si prodigano in fin troppe palle perse davanti alla ottima difesa biancoblù, così Pierre mette dentro il + 9. Break di 7-0 per Cantù, Pasquini chiama il time out. Pierre riprende per il bavero i compagni, botta e risposta tra Culpepper e Planinic, i lombardi sorpassano e cercano di tenere il vantaggio fino alla fine. Planinic pareggia sul 41-41 e di fatto manda le due squadre negli spogliatoi.

Meglio Cantù in avvio di terzo periodo, poi la Dinamo si accende: Bamforth, Pierre e Planinic siglano il nuovo vantaggio e costringono i padroni di casa al time out. Break Dinamo con Pierre e Polonara per il 56-48, la fisicità dei sardi fa la differenza contro una formazione che sente la mancanza dentro l’area di Christian Burns. Jeremy prova una timida reazione, Spissu e Pierre ricacciano indietro con giustezza dentro l’area. Thomas approfitta di un 2+ 1 per il 56-60, Tavernari rimette tutto a posto con due triple di fila: dal + 3 si sale al + 11 grazie anche a Pierre. Pioggia di triple da ambo i lati con Jeremy e Tavernari, con quest’ultimo assoluto protagonista grazie anche agli assist dei compagni. Smith non ci sta e rimette i suoi sul 71-77, Hatcher cerca di smorzare il momento ma non ce la fa perché Culpepper rimanda i compagni sul – 3. Si prosegue di botta e risposta fino alla tripla di Polonara, poi Parrillo e Pierre non possono fare altro che mandare le due squadre ai supplementari sull’86-86.

Culpepper e Planinic aprono l’overtime, Cantù prova a scappare con Parrillo e Jeremy, Bamforth e Pierre riportano Sassari sul – 1. Smith porta i suoi sul 96-93, i biancoblù sono falcidiati sia dai falli che dalla stanchezza e si slegano ancora dagli avversari, soprattutto con la palla persa di Pierre. Nel finale Jeremy mette la parola fine alla gara: Cantù vince per 102-96.

Note: Dyshawn Pierre (26 punti), Dyshawn Pierre (10 rimbalzi), Scott Bamforth (7 assist)

Simone Spada

Foto credit: dinamobasket.com