Sconfitta pesante per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari in Champions League, è l’Ucam Murcia a vincere per 94-88 e a ribaltare la differenza canestri dell’andata. Gli spagnoli sono stati sempre avanti, anche sopra in doppia cifra fino al momento di trance agonistica di Marco Spissu e Joe Tavernari che ha riacceso le speranze per gli uomini di Pasquini. Fuoco di paglia: negli ultimi due minuti dell’ultimo periodo, gli ospiti hanno ripreso ad attaccare con continuità e a prendere il distacco adatto per non rischiare più. Questo risultato consente a Murcia di scavalcare i sassaresi al quarto posto in classifica e dunque a metterne a rischio il passaggio del turno.

CRONACA.

Ottimo inizio per la Dinamo, che come al solito si presenta in tenuta biancoverde: spumeggianti in attacco Polonara e Jones a favorire il 7-0 iniziale, che viene ben gestito dal solito Jones finché Oleson non mette due triple che rimettono sotto gli spagnoli. Blackout Sassari: Murcia non solo pareggia ma va in vantaggio per 15-13 grazie a Soko. Serve un time out di Pasquini e l’ingresso di Tavernari per ribaltare la situazione, Planinic e Pierre tengono il vantaggio ma gli spagnoli trovano in Delia e Hannah i giocatori giusti per il pareggio sul 31-31. Planinic riporta avanti i sassaresi, solo che i tiri liberi agevolano il vantaggio degli ospiti e Oleson mette il + 4. Nel minuto finale gli spagnoli tengono la distanza e vanno così al riposo sul 42-38.

La Dinamo si ripresenta col quintetto titolare che va a segno con Hatcher e Polonara, Rojas e Hannah fanno il possibile per conservare la propria posizione peraltro col + 7 messo a segno dai liberi. La palla continua a stamparsi sul ferro per la Dinamo e ci deve pensare Spissu a siglare una bella tripla per il 47-62. Una tripla sblocca anche il ritmo di Randolph, Bamforth non riesce proprio a segnare ma c’è un furbo Spissu a trovare diverse giocate utili. Il fallo tecnico ai danni degli spagnoli consente ai sassaresi di ritrovarsi a – 10, Lukovic segna la “preghiera” di fine periodo del 67-55. Tavernari apre il quarto quarto con una bomba, lo segue Bamforth e Sassari si trova sul – 6. Ancora Tavernari a segnare dall’arco, Soko riporta i suoi sopra sul 70-64 e questo esaurisce la vitalità dei biancoverdi in difesa. La sfida rimane sul pieno vantaggio degli spagnoli, Bamforth lo erode con un parziale di 5-0, un antisportivo ai danni di Jones chiude tutto il discorso anche perché Hannah mette il + 8. Murcia alla fine vince per

Note: Scott Bamforth (18 punti), Levi Randolph (5 rimbalzi), Marco Spissu (4 assist)

Simone Spada

