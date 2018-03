La Dinamo Sassari cedono tra le mura amiche del PalaSerradimigni al termine della sfida dell’ottava giornata di ritorno alla Pallacanestro Varese: 91-87 il risultato finale. I biancoblù non sono mai riusciti a passare in vantaggio, costretti per tutto l’incontro a rincorrere con le sortite di Bostic, Polonara e Stipcevic, rivelatosi troppo poca roba rispetto a quanto messo in campo dai lombardi. Un altro stop che non permette ai sassaresi di fare passi in avanti in classifica e continua a rendere precaria la permanenza in zona playoff.

Coach Pasquini manda in campo Bamforth, Pierre, Jones, Stipcevic e Polonara, coach Caja risponde con Vene, Okoye, Cain, Wells e Larson. È Scott Bamforth ad aprire le danze, per Varese risponde Wells: Polonara conduce i suoi mettendo a referto i primi 5 punti del suo match. Gli ospiti si riportano a contatto con Okoye implacabile dall’arco: il giocatore biancorosso sigla la parità. Wells e Cain firmano il sorpasso lombardo sul 21-17. La coppia Stipcevic-Planinic riporta il Banco a un possesso di distanza ma Tambone chiude il primo quarto dall’arco 22-27. Nella seconda frazione Varese scappa via condotta da Delas e Wells, i biancoblù soffrono un passaggio a vuoto lungo diversi minuti prima di accorciare le distanze con 8 punti di Josh Bostic (39-52).

Al rientro dagli spogliatoi la Dinamo Banco di Sardegna ha un’altra faccia: i giganti piazzano un break in avvio con Planinic, Stipcevic e Polonara. Si alza l’intensità sul parquet e ogni possesso diventa una battaglia: Wells, Vene e Avramovic tengono Varese avanti. Polonara, Stipcevic e Spissu bombardano dall’arco firmando il -2. L’urlo di Stipcevic chiama suona la carica al PalaSerradimigni che diventa una bolgia. Polonara prende il volo in contropiede e infila la schiacciata del 62 pari. 3+1 di Wells e liberi di Cain per il nuovo vantaggio biancorosso (62-68). Il Banco bombarda con Bostic e Polonara riportandosi a -1. Per Varese rispondono Okoy, Larson e Ferrero che scrivono il +9. Reazione biancoblu con Bostic, Stipcevic e Spissu: i giganti puniscono dai 6.75. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro Bostic, protagonista della rimonta, infila i liberi del -4. La Dinamo non riesce a cambiare l’inerzia e giocarsela all’ultimo tiro: finisce 87-91.

Note: Josh Bostic (24 punti), Darko Planinic (5 rimbalzi), Josh Bostic (5 assist)

Simone Spada

Foto credit: dinamobasket.com