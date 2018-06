“In Canada ho perso mani e gambe, ma ho guadagnato in fiducia in me stesso e in umanità”. A soli quattro mesi dalla Yukon Artic Ultra in cui ha rischiato di morire assiderato, Roberto Zanda ha messo a segno un nuovo record: l’ironman cagliaritano è tornato a camminare grazie alle protesi che gli sono state impiantate all’ospedale Cto della Città della Salute di Torino. “Tornerò a correre”, annuncia l’ultramaratoneta che il 25 giugno farà rientro in Sardegna. “Adesso penso a un bel pasto alla sarda, a riabbracciare gli amici e riposarmi, ne ho bisogno”, racconta in conferenza stampa. “Io e mia moglie manchiamo dalla nostra terra da troppo tempo – aggiunge – abbiamo bisogno di riprenderci da questa grande avventura”. Zanda indossa protesi di ultima generazione, fornite dall’officina Ortopedica Maria Adelaide, tra cui una mano bionica iLimb. “Servono sei mesi per riuscire a muovere la mano bionica come sta già facendo Zanda – dice Bruno Battiston, direttore della Struttura di Chirurgia della mano e arto superiore dell’ospedale Cto – ha compiuto progressi incredibili. Un paziente eccezionale e, da oggi, un atleta”.

Foto Ansa