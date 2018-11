Dopo la carovana rosa che nel 2017 ha colorato la Sardegna, anche per l’anno prossimo il Giro d’Italia non prevede tappe nell’Isola. E anzi: l’organizzazione della manifestazione ciclistica ha escluso praticamente l’intero Sud, ad eccezione della Puglia con San Giovanni Rotondo. La partenza del Giro è prevista da Bologna l’11 maggio e si chiuderà all’Arena di Verona il 2 giugno. In totale 21 tappe con sette gli arrivi in salita, compresi il Gavia e il Mortirolo, dove Marco Pantani trionfò nel 1994. Omaggio anche a L’Aquila per i dieci anni dal terremoto. I chilometri da percorrere saranno 3,518,5 con 46.500 metri di dislivello, uno dei percorsi più duri degli ultimi anni. Il Giro ha fatto tappa in Sardegna solo quattro volte: nel ’61, nel ’91, nel 2007 e appunto nel 2017.