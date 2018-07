Sarà un inizio di campionato in apparenza soft per il Cagliari Calcio: la prima giornata del campionato di serie A 2018/19, in programma il 19 agosto, vedrà i Rossoblù impegnati in Toscana contro l’Empoli, mentre la seconda si giocherà in casa contro il Sassuolo. Il calendario del campionato è stato presentato ieri a Milano: un avvio con grandi attese soprattutto per l’esordio in campo di Cristiano Ronaldo, nuovo acquisto della Juventus, che debutterà sul campo del Chievo. Il Cagliari incontrerà la Juve il 4 novembre a Torino e il 3 aprile nell’Isola, nel nuovo stadio Sardegna Arena i cui lavori sono ancora in corso.

La serie A, 19 giornate (dal 19 agosto al 29 dicembre il girone di andata, dal 20 gennaio al 26 maggio quello di ritorno), si prospetta bella e avvincente per il ct della Nazionale Roberto Mancini: “Il tasso tecnico è aumentato e il mercato non è finito, spero soprattutto che vengano fuori giovani che ancora non sono pronti”. E a proposito di Ronaldo e Mondiali il tecnico azzurro prosegue: “Sarà molto importante per la Juve e per il calcio italiano; se l’Italia fosse stata ai Mondiali avrebbe fatto bella figura: non era inferiore a tante nazionali che sono arrivate quasi in fondo. È importante sempre arrivare alla fase finale, l’Italia è sempre attrezzata per buoni Mondiali”.

Tornando al Cagliari, il direttore generale rossoblù Mario Passetti ieri era presente alla compilazione del calendario: “Sarà importante arrivare a questi primi impegni in buone condizioni di forma, iniziando con il piglio giusto. Giocheremo la prima partita fuori casa poiché nella settimana fissata per l’inizio del campionato staremo ultimando il montaggio dei nuovi ‘formaggini’ alla Sardegna Arena, che ci permetteranno di aumentare la capienza dello stadio di circa 300 posti. Sarà un intervento reso possibile grazie all’aiuto di Infront. Uno dei ‘formaggini’ sarà assegnato ai bambini della Scuola di Tifo, il progetto varato dalla Fondazione Giulini, grazie al quale portiamo oltre 2.500 bambini allo stadio durante il campionato. Un progetto che ci sta dando tante soddisfazioni e col quale vorremmo educare i piccoli supporter a un tifo appassionato, sano e pulito”.

Il responsabile dell’Area tecnica Daniele Conti: “Onestamente anche da calciatore attribuivo una relativa importanza al sorteggio del calendario, prima o poi le squadre bisogna affrontarle tutte. Certo, cominciare bene aiuta ad acquisire maggiore fiducia nelle proprie possibilità, questo la squadra lo sa e sono convinto che da subito darà il massimo. Determinazione, grinta e spirito di sacrificio sono le basi per i successi che il Cagliari dovrà costruire in questa nuova stagione. L’apporto del pubblico sarà come al solito fondamentale: in casa o in trasferta, i nostri tifosi non fanno mai mancare il proprio sostegno”, conclude Conti.

Ecco il calendario del Cagliari:

1/a giornata (andata 19 agosto, ritorno 20 gennaio 2019): EMPOLI – CAGLIARI

2/a giornata (andata 26 agosto, ritorno 27 gennaio): CAGLIARI – SASSUOLO

3/a giornata (andata 2 settembre, ritorno 3 febbraio): ATALANTA – CAGLIARI

4/a giornata (andata 16 settembre, ritorno 10 febbraio): CAGLIARI – MILAN

6/a giornata (andata 26 settembre, ritorno 24 febbraio) CAGLIARI – SAMPDORIA

7/a giornata (andata 30 settembre, ritorno 3 marzo) INTER – CAGLIARI

8/a giornata (andata 7 ottobre, ritorno 10 marzo) CAGLIARI – BOLOGNA

9/a giornata (andata 21 ottobre, ritorno 17 marzo) FIORENTINA – CAGLIARI

10/a giornata (andata 28 ottobre, ritorno 31 marzo)CAGLIARI – CHIEVO

11/a giornata (andata 4 novembre, ritorno 3 aprile) JUVENTUS – CAGLIARI

12/a giornata (andata 11 novembre, ritorno 7 aprile) SPAL – CAGLIARI

14/a giornata (andata 2 dicembre, ritorno 20 aprile) FROSINONE – CAGLIARI

15/a giornata (andata 9 dicembre, ritorno 28 aprile) CAGLIARI – ROMA

16/a giornata (andata 16 dicembre, ritorno 5 maggio) CAGLIARI – NAPOLI

17/a giornata (andata 22 dicembre, ritorno 12 maggio) LAZIO – CAGLIARI

18/a giornata (andata 26 dicembre, ritorno 19 maggio) CAGLIARI – GENOA

19/a giornata (andata 29 dicembre, ritorno 26 maggio) UDINESE – CAGLIARI.

Sono tre i turni infrasettimanali previsti, il 26 settembre, il 26 dicembre e il 3 aprile. Quattro le soste previste per la Nazionale: il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo. La sosta invernale è stata fissata dal 30 dicembre al 13 gennaio.