Nasce anche in Sardegna la lista Civica Popolare. Nell’Isola i centristi di Pier Ferdinando Casini hanno abbandonato l’Udc da oltre un anno e sono presenti e organizzati in tutte le province con diversi consiglieri comunali e sindaci. In queste ore a Roma si decidono le candidature dell’area centrista di governo che sta promuovendo la lista Civica Popolare che avrà come coordinatrice la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. I centristi di Casini saranno promotori nell’Isola della lista coadiuvati dal ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti. Alcune indiscrezioni vedono profilarsi nel collegio centro sud Sardegna della Camera dei Deputati la candidatura del consigliere comunale di Cagliari, Federico Ibba, che però ancora non ha confermato. Nel nord si parla del leader storico dell’Upc, Antonio Satta, già assessore regionale e deputato, attuale sindaco di Padru. Nei prossimi giorni l’area centrista si riunirà in Sardegna per la scelta finale dei candidati alla Camera e al Senato.