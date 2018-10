Un assegno formativo per rafforzare le competenze di disoccupati che le imprese sono interessate ad assumere. E’ l’ultima misura di LavoRas, il piano della Regione per l’occupazione da 128 milioni di euro. La dotazione finanziaria prevista è di 7,5 milioni di euro a valere sul Por Fesr 2014-20 per due linee di attività: la prima per giovani con età compresa fra 30 e 35 anni non compiuti e per giovani under 30; la seconda per destinatari over 35 e per gli over 55.

Sul sito “Sardegna Lavoro” è già pubblicato l’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di percorsi formativi di 200 ore. Le agenzie formative accreditate in Sardegna hanno tempo sino al 14 novembre per inoltrare la candidatura per la costituzione dell’elenco di offerta formativa. Dopodiché, attraverso i centri per l’impiego, l’Aspal procederà all’attribuzione di un assegno formativo individuale ai potenziali destinatari iscrivendoli ai singoli percorsi, così da favorirne un rapido inserimento nel mercato del lavoro. Per l’avvio dei percorsi che dovranno concludersi entro il 31 maggio 2019 è necessario un numero minimo di tre iscritti.