“Non un risultato scontato, dato che per il 10 giugno la grande coalizione del centrodestra si era presentata con 120 candidati e noi con 24, quindi già allora non pensavamo di ottenere quel vantaggio”. La neo sindaca di Assemini, Sabrina Licheri (M5s), lo dice in premessa, sentita dall’Ansa per commentare la propria vittoria elettorale con un distacco di venti punti sullo sfidante Antonio Scano.

“Dopo il primo turno – continua – non ci siamo illusi e abbiamo continuato a lavorare sodo per la campagna elettorale”. Una campagna all’insegna della continuità con il sindaco grillino uscente, Mario Puddu. “Si tratta – dice – di un passaggio di testimone e l’impronta del mio mandato sarà quella del Movimento Cinquestelle che vuole la città sempre più accogliente e sostenibile”. Sulla bassa partecipazione, così la neosindaca: “È stata una giornata particolare. Di mattina caldo afoso e il temporale del pomeriggio. In ogni caso succede spesso che nei secondi turni la percentuale di chi va alle urne si riduca sensibilmente. Certo: l’allontanamento dal voto è una realtà, e durante il mio mandato mi piacerebbe raggiungere le persone che hanno scelto di restare a casa”.