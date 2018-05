Il Pd scende in piazza in tutta Italia in difesa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attaccato sui social dopo la decisione di respingere la nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia del mai nato governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. L’appuntamento a Cagliari è oggi 29 maggio alle 18,30, in piazza Palazzo (quartiere Castello). Mezz’ora più tardi, sempre a Castello ma al bastione di Santa Croce, manifestazione diametralmente opposta organizzata da Fratelli d’Italia, che lancerà la protesta contro le decisioni del Capo dello Stato.

“Il presidente Mattarella ha detto no ad un mandato al Centrodestra (37% alle elezioni politiche), perché sarebbe stato un Governo di minoranza – spiega Fdi – pone il veto su Paolo Savona come ministro dell’Economia, a suo dire anti europeo, con un Governo Lega-M5S e una maggioranza parlamentare, e incarica Cottarelli per un governo di minoranza senza alcuna fiducia ed alcuna legittimazione popolare. Tutto questo oggi ha generato lo spread a 320 e la Borse a meno 3%”. L’iniziativa in programma oggi a Cagliari, annuncia Fratelli d’Italia, sarà ripetuta nei diversi comuni della Sardegna.

Intanto, sugli insulti e le minacce a Mattarella sta indagando la polizia postale. Al capo dello Stato è stato augurato su Facebook di morire come il fratello Piersanti, ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. Le prime manifestazioni a sostegno del presidente e della Costituzione ci sono state già ieri, in Sicilia e a Torino e alle quali ha partecipato il centrosinistra unito. A Milano ieri è anche partito il volantinaggio e su Twitter la manifestazione è stata lanciata con l’hashtag #litaliachiamò.

(foto da Corriere tv)