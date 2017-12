Bonifiche ambientali, recupero dei beni e delle aree dell’ex Arsenale e 50 milioni di euro da utilizzare per il rilancio turistico ed economico dell’arcipelago di La Maddalena. Sono i punti principali dell’Intesa che sarà firmata domani 27 dicembre alle 12 a Palazzo Chigi dal premier Paolo Gentiloni e dal presidente della Regione Francesco Pigliaru. Nei giorni scorsi il governatore ha illustrato i punti chiave dell’intesa durante un incontro con il segretario del Partito dei sardi Paolo Maninchedda, che da assessore regionale ai Lavori pubblici aveva istituito e guidato, con il supporto dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il tavolo di mediazione tra la Protezione civile, la Regione e la Mita resort. La società di Emma Marcegaglia in particolare restituirà, dietro il pagamento di 21 milioni di euro da parte della Protezione civile, la struttura e l’area dell’ex Arsenale, acquisita in vista del G8 per trasformare la struttura in un albergo di lusso. Lo spostamento del consesso dei grandi della terra da La Maddalena a L’Aquila, nel 2009, contribuì a far naufragare il progetto.

Il documento che sarà sottoscritto domani a Roma prevede che al presidente della Regione “vengano affidati poteri commissariali per il rilancio dell’intero arcipelago – si legge in una nota -. Inoltre, l’accordo prevede il recupero delle aree e dei beni senza oneri per la Sardegna, l’uscita di scena sia della Mita resort che della Protezione civile e lo sblocco dei 50 milioni di euro disponibili. Le prime gare per l’affidamento dei lavori dovrebbero essere pubblicate, secondo il tabellino di marcia, entro la fine del 2018″.