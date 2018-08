Prima direzione regionale Pd sotto la segreteria di Emanuele Cani. L’appuntamento è fissato per lunedì 3 settembre nella sede provinciale del partito in via Canepa a Oristano. All’ordine del giorno fissato nella convocazione ci sono “la proposta della segreteria regionale, la situazione politica, e il bilancio 2017”. Durante il confronto sarà organizzato il lavoro del partito in vista della conferenza programmatica di ottobre, e si cominceranno ad analizzare i temi su possibili alleanze e relazioni in vista delle elezioni di febbraio 2019. L’idea del segretario resta quella di costruire una coalizione che sia la più ampia possibile, aperta al mondo del civismo e dei sindaci, comprendendo tutto ciò che nell’ambito della società sarda possa essere funzionale per opporsi a una “deriva populista” dannosa per il Paese e la Sardegna.

Nella foto la nuova segreteria di Emanuele Cani