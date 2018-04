Manca una settimana alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a Talent up, il bando della Regione Sardegna dedicato alla formazione d’eccellenza dei futuri imprenditori sardi, senza limiti di età: è sufficiente “avere una valida idea e una buona conoscenza dell’inglese per accedere a un percorso di formazione che fa della contaminazione e del contatto con i più grandi ecosistemi mondiali di innovazione e start up i suoi pilastri”, si legge in una nota diffusa dall’Aspal, l’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

Il 13 aprile è l’ultimo giorno utile per inviare le richieste, poi si aprirà la fase della selezione dei candidati che accederanno a un percorso formativo diviso in diverse fasi, la prima delle quali si svolgerà in Sardegna, a Nuoro. La selezione e la valutazione dei candidati sarà affidata a un’Ati composta dalla Fondazione Giacomo Brodolini di Roma, dalla Luiss (Libera università internazionale di studi sociali, Guido Carli) di Roma e da Iefca, istituto di formazione di Cagliari. La fase successiva si svolgerà in uno dei primi 20 ecosistemi imprenditoriali a livello mondiale individuati dalla classifica “Global Startup Ecosystem 2017” (tra i quali la Silicon Valley, New York City, Londra, Pechino, Tel Aviv, Shanghai, Los Angeles, Seattle ecc).

Sul sito dell’Aspal (https://goo.gl/xoQ95L) sono disponibili tutti i documenti dell’avviso e tutti i chiarimenti (le Faq) scaturiti anche dalle domande poste dagli interessati durante gli incontri del tour informativo nei principali centri sardi.

Talent Up, inserito nel programma Entrepreneurship and Back, punto qualificante del Programma Regionale di Sviluppo (Prs) 2014-2019, punta a creare una nuova generazione di imprenditori capace di confrontarsi con i mercati internazionali e con le nuove tendenze economiche; ad aumentare, nel medio-lungo periodo, il livello di innovatività delle imprese sarde e a promuovere lo sviluppo dell’economia regionale, incentivando la creazione di nuove imprese con sede nell’Isola in particolare nelle aree in cui la densità di start up è scarsa.