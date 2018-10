Poco più di un anno e mezzo di vita, un fatturato previsto di circa 10 milioni per il 2018, e Sky Job – l’agenzia per il lavoro nata in Sardegna da un’iniziativa dell’imprenditore cagliaritano Cristiano Baldrighi – fa il salto di qualità con la cessione delle quote di maggioranza ad Altea, che attraverso una serie di acquisizioni societarie si è consolidata come una delle holding più importanti d’Europa. Sky Job, che ha somministrato 1.400 lavoratori nel 2017 e chiuderà il 2018 sfondando quota 3.000, per un fatturato certificato di 5 milioni di euro nel primo anno di vita e stimato di 10 milioni per il 2018, rilancia dunque la sfida, allargando il campo d’azione. I numeri di Sky Job fotografano una realtà che – dal 2016, quando l’agenzia ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale necessaria per operare – è cresciuta e ha trovato sbocco in diverse città italiane: la rete dell’agenzia di Baldrighi si estende a Milano, Roma, Torino, Bergamo, Brescia, Verona, Cosenza e Corigliano Calabro. L’obiettivo è quello di aprire presto anche altre sedi in Emilia Romagna, Puglia e Sicilia.

All’estero Sky Job è già operativa nei principali financial&jobdistricts (Londra su tutti) e conta di dare impulso all’attività anche in Spagna e in Bulgaria. “Una splendida opportunità di crescita – commenta Baldrighi – Sky Job ha lavorato bene e adesso raccoglie i frutti dell’impegno e della passione del team di professionisti che la anima. Con Altea abbiamo la possibilità di accrescere il business e spendere una maggiore forza nella formazione e somministrazione del lavoro”.