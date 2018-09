“Viene il fondato sospetto che gli attacchi della politica alla nostra azienda si possano giustificare solo guardando alla imminente campagna elettorale per le prossime elezioni regionali”. Lo scrive il vice presidente esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, in un intervento firmato pubblicato sulla Nuova Sardegna e nel quale risponde alle “accuse” alla compagnia aerea nell’occhio del ciclone per i 51 trasferimenti da Olbia a Malpensa, per i quali i sindacati hanno proclamato uno sciopero l’1 ottobre.

“Molti esponenti politici stanno fornendo un chiaro esempio di come possono essere trattate le aziende in Sardegna. Da mesi fanno dichiarazioni pubbliche nelle quali accusano Air Italy e i suoi rappresentanti di aver violato impegni in realtà mai assunti fra le parti, emettono giudizi offensivi, chiedono di sostituire i vertici, formulano teorie di improbabili complotti della Lombardia a danno della Sardegna”, osserva.

Secondo Rigotti, Air Italy “viene invitata, sempre dagli stessi esponenti politici, a presentare un piano di sviluppo incentrato sui collegamenti da e per la Sardegna, pur non avendo ancora, i politici, chiarito quali siano le condizioni di base determinate dalla Regione. Come si può continuare ad invitare l’azienda a partecipare a bandi per la continuità territoriale che ancora non esistono, dei quali si ignora la compatibilità con le regole comunitarie e che quindi non sono valorizzabili in un piano industriale?”, si chiede. “La colpa di questa azienda è probabilmente quella di voler rimanere in Sardegna, nonostante il mercato nel quale è nata non esista più e sia totalmente dominato da vettori che fanno un business completamente diverso: charter e low cost”, scrive ancora il manager, ribadendo che il vettore ‘manterrà la sua sede ad Olbia”.

“La scelta degli azionisti, ampiamente condivisa con tutti i firmatari dell’accordo quadro del 2016, è stata di spostare il proprio ‘core business’ altrove, sul mercato dei voli intercontinentali e quel mercato, secondo l’azienda – spiega -, presenta delle opportunità di sviluppo e di successo a Malpensa”.