Per questo 2018 si profila una stagione nera sul fronte della produzione di olio e la Sardegna, stando ai risultati dell’indagine ‘Italia olivicola’ condotta nel mese di settembre, farà registrare la terza perdita più alta, con un meno 63 per cento rispetto all’anno scorso. Il primato negativo dovrebbe spettare alla Basilicata, la cui produzione sembra destinata a calare dell’85 per cento. In Calabria la perdita attesa è del 70 per cento. Malissimo anche in Puglia, altra regione leader nella produzione di olio insieme alla Puglia e alla Sardegna: qui il calo stimato è del 56 per cento, ma con punte del 70.

In totale in Italia quest’anno si dovrebbero raccogliere 215mila tonnellate di olive rispetto alle 430mila del 2017. La causa delle ingenti riduzioni è legata alle condizioni meteorologiche altalenanti e in molti casi estreme, tali da aver spinto le zone più colpite a richiedere lo stato di calamità naturale. Si aggiungano, in Puglia soprattutto, le emergenze fitosanitarie, cioè la diffusione di diversi parassiti che hanno attaccato e indebolito le piante. In Sicilia si stimano perdite del 47 per cento, nel Lazio del 29, in Umbria del 18, nelle Marche del 39 per cento, in Abruzzo del 12. In controtendenza la Toscana con un + 15 per cento. Anche il Veneto, sempre stando all’indagine di ‘Italia olivicola’, viene dato in crescita a +35 per cento. Per la Lombardia un segno ugualmente positivo a +30.