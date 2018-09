I sardi dichiarano al fisco redditi inferiori rispetto al 2006-2008, ovvero il biennio pre-crisi economica. Così risulta da un’inchiesta de Il Sole 24 Ore che ha messo sotto la lente le dichiarazioni del 2017 e le ha comparate con quelle del decennio precedente. L’Isola non fa eccezione rispetto al resto d’Italia, dove la crescita ha riguardato solo 17 capoluoghi di provincia su 108. Quelli sardi hanno tutti il segno negativo con Cagliari che se la passa meno peggio di Oristano, Nuoro e Sassari.

E proprio Sassari registra la maggiore flessione: il reddito medio complessivo dichiarato nel 2017 risulta in calo del 4,85 per cento rispetto a quello del biennio 2006-2008. Il capoluogo del Nord Sardegna è addirittura al quarto posto in Italia per perdita del potere d’acquisto delle famiglie, almeno percentualmente. Isernia, in Molise, fa segnare il dato più alto, con un primato negativo pari a -9,39 per cento. Seguono Crotone (Calabria) -7,97 e Agrigento (Sicilia) -7,09. Poi c’è Sassari, dove nel 2017 il reddito medio è stato di 22.165 euro.

Cagliari è la città della Sardegna più ‘felice’ con 25.681 euro di reddito medio complessivo. Rispetto al bienno pre-crisi il capoluogo dell’Isola è indietro dell’1,09 per cento. Dietro Cagliari c’è Oristano con una flessione che si attesta sul -2,37 per cento e un reddito medio dichiarato pari a 21.711 euro. Nuoro ha perso il 3,14 per cento, a quota 21.409 euro.

Nel resto d’Italia tra i diciassette Comuni con redditi che crescono, davanti a tutti c’è L’Aquila: +5,64 per cento (21.681 euro). Bene anche Trieste, seconda, con un +2,15 per cento (23.118 euro). Terza Belluno a +2.06 (21.419 euro). Ferrara e Lucca sono a +1,58 con 23.596 euro e 23.447 euro rispettivamente. Torino è a +1,24 (25.015 euro), Verona a +1,13 per cento (25.184 euro). I redditi sono cresciuti meno dell’1 per cento a Cremona (+0,34, 24.703), Cuneo (0,75, 24.085), Fermo (0,59, 19.110), La Spezia (0,20, 22.502), Modena (0,65, 26.389), Pordenome (0,70, 25.069), Ravenna (0,69, 22.343), Reggio Emilia (0,10, 24.468), Savona (0,71, 23.113) e Venezia (0,12, 23.147).

Quanto al numero dei contribuenti, in Italia presentano la dichiarazione dei redditi 66 cittadini su 100. I capoluoghi sardi sono appena sotto la media nazionale: Cagliari è a 65,9, Oristano a 65,7, mentre Nuoro e Sassari fanno registrare rispettivamente 62,7 abitanti ogni cento e 62,6.

Al. Car.

(@alessacart on Twitter)