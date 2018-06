Promuovere la finanza mutualistica e solidale in Sardegna. Con questo obiettivo Acanta Mag (mutua di auto gestione) coop ha organizzato un incontro in programma venerdì 22 giugno dalle 18 alle 20 nella sala conferenze dell’agenzia Andrea Onali e associati, in via Santa Margherita 6 a Cagliari. La coop presenterà le attività e i progetti realizzati negli ultimi dodici mesi. “È stato un anno denso di persone, di incontri, di chilometri su e giù per l’Isola, di corsi di formazione, di tante e diverse iniziative – si legge in una nota – promossi in un’ottica di cooperazione e di rete e che adesso stanno dando i primi risultati. La Mag sarda è inoltre diventata stakeholder locale del progetto europeo Atm for Sme, un progetto finanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg Europe con l’obiettivo di favorire lo scambio di buone pratiche fra diverse regioni europee in materia di accesso al credito per piccole e medie imprese, mediante fonti di finanziamento alternative ai tradizionali canali bancari”.

“Il modello Mag – prosegue la nota – si basa sul rapporto fiduciario e mutualistico tra soci finanziatori e soci finanziati, organizzati in forma cooperativa. Con il capitale raccolto, Acanta intende raggiungere i requisiti previsti per gli ‘Operatori di finanza mutualistica e solidale’ iscritti nell’elenco ex art. 111 T.U.B. e finanziare direttamente le attività di impresa dei suoi associati, per sostenere uno sviluppo della Sardegna che sia etico e sostenibile. I settori prioritari di intervento sono il turismo responsabile, l’agricoltura biologica, l’economia solidale, la produzione innovativa ed eco-compatibile, i mestieri tradizionali e l’integrazione sociale”.

L’incontro è pubblico e durante la serata interverranno alcuni neo soci e portatori d’interesse che collaborano con Acanta Mag Coop. Al termine dell’incontro ci sarà un momento conviviale che proseguirà alle 21 con una cena sociale, promossa da Acanta C.A.S.COM (Confederazione Autonoma Sindacati Commercianti)al ristorante Enò in vico Carlo Felice, 10 a Cagliari.