Abbattimento delle tasse di ancoraggio soprattutto per i container e oltre 51 milioni di euro di investimenti per opere infrastrutturali. Sono i punti principali del bilancio di previsione 2019 approvato dal comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. In particolare sul fronte delle dinamiche dei traffici, soprattutto per quelli riferiti ai container, il documento finanziario conferma l’abbattimento della tassazione.

La mappa degli investimenti. Il comitato di gestione ha ratificato con una delibera ad hoc che introduce un rimborso del 90% su quelle relative al 2018 e la previsione di una riduzione strutturale per il triennio 2019 – 2021. Consistente la parte di bilancio riservata alle nuove infrastrutture e per i lavori di manutenzione degli scali: oltre 51 milioni di euro che verranno ripartiti sulla base delle priorità rilevate nei porti di competenza. L’investimento più rilevante riguarda la banchina commerciale dl porto di Santa Teresa di Gallura. E stato adottato un accordo quadro per lavori di manutenzione ed interventi per quasi 19milioni di euro, seguito dai 10 milioni di euro per l’infrastrutturazione primaria degli avamporti del Porto Canale per lo sviluppo dell’attività di cantieristica navale. Importanti anche gli investimenti a Porto Torres: oltre 2 milioni per la progettazione definitiva e esecutiva dei lavori di prolungamento dell’Antemurale di Ponente; 3 milioni per la trasformazione dell’ex mercato ittico in centro servizi per il porto; un milione per la manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto; 7 milioni per manutenzione, scavi e dragaggi dei fondali del Porto commerciale e 3 milioni per la realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni. “Quello appena approvato – spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale del Mare di Sardegna – è il primo vero bilancio previsionale dell’Ente unificato che, attraverso una regia di sistema, focalizza l’attenzione sugli interventi che possano al meglio valorizzare le potenzialità di ciascun porto”.

Nell’immagine il Porto Canale di Cagliari