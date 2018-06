Si aprono i giochi per scegliere l’amministratore unico di Abbanoa. L’incarico dell’attuale manager della società, Alessandro Ramazzotti, già prorogato di un anno, scadrà infatti a luglio con l’approvazione del bilancio 2017. Nello stesso momento scadranno anche le cariche del ollegio sindacale e della società di revisione. Per arrivare all’appuntamento con una rosa di nomi da proporre all’assemblea dei soci composta da Regione e Comuni, l’Ente di governo dell’acqua in Sardegna (Egas) ha aperto una manifestazione di interesse per l’individuazione delle terne dei nominativi per i tre incarichi in scadenza.

Le domande, corredate del curriculum, dovranno essere presentate entro lunedì 18 giugno. L’incarico durerà al massimo per tre esercizi di bilancio. La procedura è stata avviata dal Comitato Istituzionale d’Ambito, che svolge la funzione del controllo analogo nelle

more dell’elezione della Commissione ad hoc. Nell’s la maggioranza di azioni è detenuta dalla Regione, con il 70,9%: sarà dunque l’amministrazione regionale ad essere determinante nella scelta del nuovo amministratore e per gli altri incarichi. Il Comune di Cagliari detiene il 6,3%, Sassari il 4,6% e Nuoro l’1,4%. Gli altri Comuni sardi hanno meno dell’1% di azioni.

Tra i requisiti richiesti ai candidati il titolo di studio attinente con l’area di attività dell’organismo per il quale ci si popone per la nomina, esperienze in posizioni di vertice in società, enti o pubbliche amministrazioni e conoscenza dei sistemi di regolazione del servizio idrico integrato e delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti nonché in materia di diritto societario e di contrattualistica pubblica, trasparenza e anticorruzione.