Jazz Club Network – il progetto musicale firmato CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna con la collaborazione artistica di Sardegna Concerti, arriva alla sua terza edizione. Un viaggio sul filo delle note e delle emozioni che mette in rete i luoghi d’elezione della musica improvvisata, in una dimensione intima e conviviale, punto d’incontro di maestri e artisti emergenti e palcoscenico per formidabili quanto imprevedibili jam session.

Un ricco e interessante cartellone con stelle di prima grandezza della scena nazionale e internazionale, che si dipana da gennaio a maggio 2018 tra il Jazzino di Cagliari, il Poco Loco di Alghero e Il Vecchio Mulino di Sassari – con incursioni nei teatri, dall’Auditorium Comunale di Arzachena, alle ex Caserme Mura di Macomer e al Teatro Comunale di San Gavino, per disegnare nuovi scenari sonori tra moderne variazioni in jazz e canzoni d’autore.

Si parte ai primi di gennaio con una produzione originale destinata ad essere immortalata su disco: un trio formato da tre grandi protagonisti della musica internazionale come il sassofonista e vocalist Gavino Murgia, con i suoi raffinati echi ancestrali, il percussionista francese Mino Cinelu, a lungo collaboratore di Miles Davis, e Nguyên Lê, lo straordinario chitarrista di origine vietnamita dalle molteplici e poliedriche collaborazioni, da Joshua Redman a Paolo Fresu.

Un viaggio tra suoni ancestrali e moderne derive jazzistiche, un trio eclettico capace di spaziare dalle arcaiche voci dell’Isola alla musica tradizionale del Vietnam a una molteplicità di generi e stili – dai canti dell’Egitto ai ritmi gitani, dal rock al fado, dal flamenco alla musica giapponese alle culture dell’Africa – per trarre ispirazione e creare nuove e suggestive alchimie sonore.

sabato 6 gennaio – ore 21.00 – Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer

domenica 7 gennaio – ore 20.30 – Jazzino di Cagliari