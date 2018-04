Sa die de sa Sardigna sbarca a Londra con un concerto e una cena con menù rigorosamente sardo in programma sabato 28 aprile alle 18.30, nella sede dell’Istituto italiano di cultura, diretto da Marco Delogu, al 39 di Belgrave square (quartiere Belgravia). A organizzare l’evento è l’associazione Sardinian Embassy of London, nata il 23 settembre 2017 con il sostegno di Sardinia Everywhere, progetto coordinato da Andrea Vallebona e supportato da Nicola Saba, responsabile del servizio immigrazione dell’assessorato al Lavoro della Regione Sardegna. “Tra gli obiettivi della Sardinian Embassy – si legge in una nota – condividere e promuovere in Inghilterra l’unicità della cultura sarda e diventare, nel corso del tempo, un riferimento stabile come Circolo dei sardi all’estero, con attività ricreative, socio-culturali, sportive e di aggregazione”.

“Grazie a Marco Delogu e a Paolo Fresu – prosegue la nota – abbiamo promosso Sa die de sa Sardigna a Londra con un concerto del nuorese Samuel Zamua (chitarra e voce) e dell’organettista di Ovodda Pierpaolo Vacca. L’evento è sponsorizzato da Sardinia Corner, Pappa Ciccia e dall’Istituto Fernando Santi. Il numero dei posti è limitato. Per informazioni e prenotazioni bisogna rivolgersi direttamente all’associazione scrivendo all’indirizzo email sardinianembassy.london@gmail.com “.

BIO. Zamua, cantante e chitarrista, nato da madre sarda e da padre burundese, si muove in un intreccio personalissimo ed emozionante tra pop-folk et soul-jazz. Un risultato meticcio in cui la narrazione e la forza della parola sono essenziali. La musica di Zamua ha un impatto delicato e devastante, una vitalità di confine tra analogico e digitale. I suoi testi, senza mai rifarsi all’autobiografia apertamente, raccontano una complessa trama di relazioni umane e connessioni emotive tra le cose ed il vissuto. L’esilio e la migrazione sono temi che gli sono profondamente a cuore. L’ allontanamento da ciò che è stabile e fermo, il profumo del viaggio avvolgono la maggior parte delle canzoni di Zamua, le sue trame musicali sono attraversate anche da rapide note elettroniche: ecco una cifra autoriale ed originale che ha la consapevolezza di un suono proprio.