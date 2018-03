Dalla Sardegna in giro per l’Europa: gli Elepharmers, power trio stoner-rock cagliaritano, sono partiti lunedì verso il Piemonte per la prima tappa di un tour di due mesi che toccherà Italia, Svizzera, Germania e Olanda.

La band affronterà 12 tappe per promuovere l’ultimo lavoro discografico “Erebus” pubblicato in vinile dall’etichetta veneta Go Down Records. Sul palco ci saranno Guido Solinas alla chitarra e voce, Andrea Cadeddu all’altra chitarra e Daniele Marcia che per il tour sostituirà Maurizio Mura alla batteria. Il suono degli Elepharmers è fortemente ispirato dall’hard rock e dalla psichedelia degli anni ’60 e dal sound di Seattle degli anni ’90. Proprio qualche giorno fa la band ha pubblicato e diffuso in rete un nuovo videoclip ufficiale, girato tra Cagliari e Londra: si tratta del brano dei Pink Floyd “Lucifer Sam”, un tributo al genio visionario di Syd Barrett e alla Swinging London degli anni ’60.

Il tour è partito da Torino martedì 27 marzo; la band sarà poi nella Svizzera francese per altre due date e poi a Karlsruhe in Germania. Si torna poi verso l’Italia, dove gli Elepharmers suoneranno per altre tre date tra cui spicca la partecipazione al Maximum Festival in Veneto, nel giorno di Pasquetta: ormai uno degli appuntamenti più sentiti nell’ambito della scena rock del nord Italia. La band farà poi rotta verso il nord Europa, per suonare a Utrecht e Dordrecht in Olanda, e poi ridiscendere dalla Germania con due concerti a Landau e Ulm e concludersi con un ultima data a Montecchio, provincia di Vicenza, domenica 8 aprile: 12 concerti in 13 giorni attraverso quattro paesi.