Parte il giorno di Natale, lunedì 25, da Carbonia, il giro di Sardegna in cinque tappe di Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel, la formazione protagonista della quindicesima edizione di Gospel Explosion, l’annuale rassegna itinerante promossa dall’associazione culturale Progetto Evoluzione (artefice del festival Narcao Blues).

Il complesso vocale e strumentale americano, al centro dei riflettori del Teatro Centrale a partire dalle 19 (biglietto a dieci euro in prevendita da Musa Abbigliamento, via Gramsci, 205), è stato fondato dal cantante e direttore musicale Cedric Shannon Rives, talento cristallino che fin da giovanissimo ha iniziato a cimentarsi con la musica padroneggiando con innata grazia e facilità le arti del musical e della recitazione. Con quattro album all’attivo e decine di migliaia di dischi venduti in tutto il mondo, l’artista di Saint Louis si presenterà sul palcoscenico affiancato dalle voci di Christopher Ifill, Joel T. Lester e Travis Tailor, con Heyward Matthews al pianoforte e alle tastiere e Chance Harper alla batteria. Il repertorio spazierà tra modernità e tradizione con le immancabili pietre miliari del gospel e brani originali dello stesso Cedric Shannon Rives, molti dei quali ripresi da alcuni tra i più importanti artisti del genere contemporanei, come The Anointed Pace Sisters, Darwin Hobbs, DeWayne Woods, Le’Andria Johnson, tra gli altri.

Dopo Carbonia, il gruppo in arrivo dal Missouri è atteso martedì 26 alle 21 nel Nuovo Teatro Comunale di Sassari (ingresso a dieci euro; prevendita negozio Pasquali, Largo Cavallotti, 21), e la sera dopo, mercoledì 27 dicembre, alla stessa ora, al Cinema Miramare di Alghero (biglietti a dodici euro; prevendite presso Astratto Parrucchieri, via Pascoli, 45/A).

Tappa a Cuglieri, giovedì 28 alle 18 nel teatro dell’Ex Seminario regionale sardo (ingresso gratuito, nell’ambito della rassegna Sardinia Anima Mundi). Ultimo impegno per Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel in terra sarda venerdì 29 a Serramanna, nella Sala Conferenze “Vico Mossa”, in via Parrocchia, con inizio alle 19 (ingresso gratuito).

La quindicesima edizione di Gospel Explosion è organizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e Assessorato del Turismo) e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Serramanna e il Centro Commerciale Naturale “Sa Passillada”, i Comuni di Sassari e Alghero, l’associazione culturale Music & Movie, la Fondazione Meta e l’AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), il Comune di Cuglieri e l’associazione culturale Jana Project.

Per informazioni, la segreteria dell’associazione culturale Progetto Evoluzione risponde al numero 0781 87 50 71 e all’indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it.