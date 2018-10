L’Isre (Istituto superiore regionale etnografico della Sardegna) comunica che anche il 4 novembre, come ogni prima domenica del mese, i suoi musei saranno aperti al pubblico gratuitamente. Per l’occasione, e fino al 26 gennaio, i visitatori potranno ammirare le opere della mostra “Il mondo popolare narrato da Dario Fo”. Inserita nell’ambito della prima edizione de “Il Nobel incontra i Nobel – Grazia Deledda incontra Dario Fo”, l’esposizione è ubicata in due siti: l’ex artiglieria di Viale Sardegna e il Museo del Costume di Via Mereu. I musei osserveranno i seguenti orari: Museo del Costume a Nuoro 10-13/15-20; Museo-Casa natale di Grazia Deledda, sempre a Nuoro: 10-13/15-20; Museo etnografico “Collezione Luigi Cocco” alla Cittadella dei musei di Cagliari: 8-20.