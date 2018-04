“La scienza mi ha sempre molto intrigato perché scoprire quali sono le vere leggi della natura mi dava la sensazione di scoprire come davvero sono le cose e non come noi le interpretiamo”. Lo ha detto Lucia Mascino in un

colloquio con l‘Ansa. L’attrice, Premio Anna Magnani 2018 per “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini, è l’applaudita protagonista di “Rosalind Franklin – Il segreto della vita” di Anna Ziegler, sino ad oggi al Teatro Massimo di Cagliari.

La pièce, portata in scena da Nicole Kidman in una fortunata e pluripremiata edizione londinese nel 2015, si ispira alla figura della scienziata inglese che ha realizzato le prime significative immagini della struttura del Dna con la diffrazione a raggi X. “Rosalind Franklin è stata la più grande cristallografa del Novecento e ha scattato la famosa ‘Fotografia 51’ che è la prova di come il Dna fosse un’elica: una scoperta importantissima – sottolinea Mascino – solo che è rimasta completamente sconosciuta e invisibile perché questa fotografia le è stata sottratta e poi Wilkins, Watson e Crick hanno preso il Nobel”.

Un’opera che fa affiorare il groviglio delle umane passioni e il carattere dei personaggi ottimamente resi con un accento a tratti grottesco oltre che dalla protagonista da Filippo Dini che firma la regia e interpreta un detestabile Maurice Wilkins e da Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi, Paolo Zuccari e Giulio Della Monica. In una sorta di flashback lo spettacolo ricostruisce gli ultimi anni dell’esistenza di Rosalind Franklin, morta a soli 37 anni a causa di un tumore, provocato probabilmente dall’esposizione alle radiazioni. La storia della scoperta de “il segreto della vita” fondamentale per lo studio della genetica umana si trasforma in una gara avvincente, non priva di colpi di scena. Anche se il finale è già scritto e solo in seguito verrà riconosciuta l’importanza di Rosalind Franklin: una tra “Le sei donne che hanno cambiato il mondo” secondo la fisica Gabriella Greison.