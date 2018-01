Le Lezioni di Storia organizzate dall’editore Giuseppe Laterza&Figli arrivano a Cagliari, al Teatro Massimo. Il nucleo tematico di questo ciclo sarà il Viaggio. Diversi sono i motivi che ci spingono a lasciare il luogo d’origine per spostarci verso un altrove sconosciuto: la conquista, la curiosità, la semplice sopravvivenza, il commercio, la fede. Ma il viaggio può essere reale o metaforico, del corpo o della mente, un itinerario di terra o dell’intelletto.

Grandi viaggi hanno cambiato il corso della storia, hanno prodotto uno scambio culturale tra popolazioni diverse e ampliato lo spazio del mondo conosciuto. Raccontare un viaggio nelle varie epoche significa raccontare chi lo intraprende, la società che lo circonda, i luoghi, noti e ignoti, esotici o inesplorati, reali o fantastici. In questo viaggio nel viaggio (dal 21 gennaio al 25 marzo, la domenica alle 11.00) il pubblico sarà accompagnato da sei autorevoli storici intenti a declinanare sei parole chiave: Eva Cantarella (Ulisse e la libertà), Amedeo Feniello (Francesco e l’amicizia), Vito Bianchi (Marco Polo e la meraviglia), Franco Farinelli (Cristoforo Colombo e la scoperta), Giacomo Scarpelli (Charles Darwin e la curiosità), Luciano Marrocu (David Herbert Lawrence e l’inquietudine).

21 gennaio 2018

Eva Cantarella

LA LIBERTÀ. ULISSE E I SUOI COMPAGNI

Ma è davvero un racconto di viaggio, quello di Ulisse? O non è, piuttosto, la metafora di un percorso durante il quale il suo protagonista, per quanto forte sia la volontà divina, sente, se vuole, di poter scegliere la sua strada? L’Odissea, letta in quest’ottica, racconta un viaggio fondamentale nella storia dell’umanità, che conduce alla consapevolezza del libero arbitrio e alla nascita dell’etica della responsabilità.

Eva Cantarella ha insegnato Istituzioni di Diritto romano e Diritto greco antico all’Università statale di Milano.

4 febbraio 2018

Amedeo Feniello

L’AMICIZIA. SAN FRANCESCO E IL SULTANO

Nel campo crociato di Damietta, nel lontano Egitto, mentre cristiani e musulmani si fronteggiano aspramente, appare una figura inaspettata: povero, umile, scalzo, deriso dagli appartenenti alla sua stessa fede, Francesco d’Assisi ha deciso di affrontare a modo suo il Sultano al-Kamil. Un incontro in cui il fanatismo e il pregiudizio cedono il posto ad un reciproco sforzo di conoscenza che resta ancora oggi emblematico.

Amedeo Feniello lavora all’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR e insegna Storia medievale presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

18 febbraio 2018

Vito Bianchi

LA MERAVIGLIA. MARCO POLO ALLA VOLTA DELL’ORIENTE

Nel XIII secolo sono i mercanti che sanno andare alla ricerca di mondi fin lì ignoti e solo immaginati, per svelarne i contenuti, capirne e carpirne i segreti. Marco Polo è il nuovo Parsifal: non più il cavaliere della classicità medievale, bensì il ‘mercator’, col suo spirito libero, con la sua forza che consiste dapprima nel conoscere e, poi, nell’accostarsi all’altro (e all’altrove) su un livello di convenienza reciproca e quindi su un piano paritario, intrinsecamente pacifico.

Vito Bianchi è archeologo, scrittore e docente all’Università degli Studi di Bari.

4 marzo 2018

Franco Farinelli

LA SCOPERTA. CRISTOFORO COLOMBO E L’AMERICA

Il viaggio delle tre caravelle mise in luce la possibilità di una nuova maniera di fare i conti con ciò che esiste, attraverso uno sguardo e un metodo nel quale ancora oggi ci riconosciamo. Un’impresa che nel corso del tempo ha animato l’intero pensiero occidentale e che rimane ancora oggi l’evento da cui ripartire per orientarsi nell’avventura di comprendere il mondo e il suo funzionamento.

Franco Farinelli dirige il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, è presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani (Agei).

18 marzo 2018

Giacomo Scarpelli

LA CURIOSITÀ. DARWIN E IL VIAGGIO DEL BEAGLE

Il 27 dicembre 1831 il brigantino di Sua Maestà britannica “Beagle” salpa dal molo di Plymouth per compiere la circumnavigazione del globo. A bordo un giovane naturalista che il rispettabile padre considera un perdigiorno, più propenso alle partite di caccia e alle bevute che agli studi di medicina e di teologia. Il suo viaggio intorno al mondo ne segnerà l’esistenza e cambierà per sempre la storia della scienza e del pensiero occidentale.

Giacomo Scarpelli è un noto sceneggiatore e docente di Storia della filosofia all’Università di Modena.

25 marzo 2018

Luciano Marrocu

L’INQUIETUDINE. D.H. LAWRENCE IN SARDEGNA

Viaggiatore quasi compulsivo, nel 1921 Lawrence cerca in Sardegna la bucolica semplicità e il mitologico splendore che nell’isola la civilizzazione europea non è ancora riuscita a cancellare. Se troverà tutto questo sarà anche grazie al suo sguardo straordinario, in ogni momento capace di trasfigurare luoghi e personaggi. Ma scorgerà anche bagliori di modernità di cui si farà, inaspettatamente, cronista puntuale.

Luciano Marrocu è scrittore e docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari.