Con la suggestiva sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna entra nel vivo oggi la Festa del Redentore, atteso e sentito appuntamento dell’estate nuorese tra fede, folklore e tradizione.

La Festa, organizzata dal Comune di Nuoro, è giunta quest’anno alla sua edizione numero 118. Il calendario degli eventi ha preso il via già dopo Ferragosto con incontri di teatro, musica, arte e poesia, ma le giornate più attese sono quella di oggi, dedicata ai carnevali sardi, quella di domani, con la coloratissima festa dei gruppi folk, e la processione dei devoti al Monte Ortobene in programma mercoledì.

Oggi alle 16 al Galoppatoio di Prato Sardo si corre il Palio Città di Nuoro, gara equestre organizzata dall’associazione Amazzoni e Cavalieri. Alle 19 in viale del Lavoro inizierà la vestizione pubblica delle maschere tradizionali sarde che un’ora dopo percorreranno le vie del centro. Presenti i gruppi di Ardauli con la maschera S’Intibidu, Urthos e Buttudos di Fonni, Sos Colonganos di Austis, i Tumbarinos di Gavoi (in foto), i Cambas de Linna con il Circo mano a mano di Guspini, l’associazione Su Corongiau di Laconi, Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, le maschere di Olzai, su Bundu di Orani, i Tamburini e Trombettieri di Oristano, i Thurpos di Orotelli, sos Merdules Bezzos di Ottana, sos Tintinnatos di Siniscola e l’associazione Mandra Olisai con is Arestes e s’urtzu pretistu di Sorgono. Dalle 22 danze in piazza Satta: ballo sardo con tutti i gruppi che partecipano alla festa per l’appuntamento curato dall’associazione folclorico culturale Nugoresas.

Domenica 26 agosto ci sarà l’attesissima, maestosa sfilata degli abiti tradizionali con ben 54 gruppi da tutta la Sardegna: appuntamento alle 10 in viale del Lavoro, il percorso si snoderà in via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via monsignor Bua e raggiungerà piazza Santa Maria della Neve. Seguirà poi la sfilata dei cavalieri e alle 13 in Cattedrale ci sarà l benedizione del vescovo di Nuoro Mosè Marcia. La giornata si chiuderà al Quadrivio con il Festival regionale del Folklore condotto da Giuliano Marongiu. La giornata sarà raccontata a partire dalle 10 da Sardinia Post con una diretta streaming in sardo, italiano e inglese in collaborazione con Eja Tv.

LA MAPPA DELLA SFILATA DI DOMENICA

Mercoledì 29 agosto alle 6 del mattino l’appuntamento più sentito dai devoti: dalla Cattedrale partirà il pellegrinaggio religioso che raggiungerà il Monte Ortobene. Qui alle 11 il vescovo celebrerà la messa solenne accompagnata dai cori nuoresi; alle 12 la processione attorno all’anello del parco. In serata in piazza Italia ci sarà la manifestazione Sa paradura di ritorno, in collaborazione con Coldiretti e Campagna amica. Ospite il gruppo folk di Cascia, la cittadina umbra sconvolta dal terremoto del 2016 a cui i pastori sardi hanno donato un gregge di pecore. In chiusura il concerto del gruppo folk rock Istentales.

La festa accoglierà due ospiti speciali: sabato e domenica in città ci sarà Alberto Bonisoli, ministro della Cultura, negli stessi giorni sarà presente Francesca Jerace, nipote dello scultore Vincenzo che nel 1901, in occasione del Giubileo, ha realizzato la statua del Redentore in cima al Monte Ortobene.

(Foto di Raffaella Spanedda)

Francesca Mulas