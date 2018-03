D’accordo con un venditore ambulante, derubava il negozio di prodotti per la casa nel quale lavorava come cassiere. Un dipendente infedele è stato scoperto dalla Polizia a Cagliari, che ha denunciato un 54enne e il complice, un ambulante di 37 anni. A far scattare i sospetti sono stati gli ammanchi per oltre 100mila euro riscontrati nell’ultimo anno. I titolari a quel punto hanno contattato un’agenzia privata specializzata nell’antitaccheggio che ha messo in campo alcuni operatori. Ieri uno di questi si è accorto di alcuni comportamenti sospetti tenuti da un cliente e poi da un cassiere. L’ambulante è entrato nel negozio come un normale cliente e ha riempito il carrello di prodotti per la casa.

Arrivato alla cassa ha posizionato la merce sul nastro ma il cassiere non ha passato tutti i prodotti sotto il lettore di codice a barre che consente alla cassa di segnare il prezzo, saltandone numerosi. Al termine di tutte le operazioni l’ambulante ha pagato 165 euro ma prima di andare via è stato bloccato e con lui il cassiere. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante che hanno effettuato le ulteriori verifiche: nel carrello c’erano 420euro di prodotti e non 165. I due sono stati quindi denunciati.