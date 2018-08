In continuità territoriale, in base agli ultimi incrementi richiesti dalla Regione e messi a disposizione dalle compagnie aeree nel rispetto del contratto di servizio, il numero totale dei posti messi in vendita dal 15 giugno sino al 15 settembre è di 1.360.000. Questi i dati forniti dagli uffici della Regione.

Alitalia

Complessivamente sulla Alghero Linate Alghero il totale delle poltrone offerte raggiunge il numero di 100.843 con un aumento del 159% rispetto alla disponibilità minima prevista dal decreto di imposizione degli oneri di servizio; il collegamento Cagliari Linate Cagliari, sempre nel periodo 15 giugno – 15 settembre, arriva a 336.813 posti in vendita registrando un aumento del 168%; sul Cagliari Roma Cagliari il numero totale dei posti disponibili è di 379.616 pari al 145% di incrementi.

Air Italy

Sulla rotta Olbia Fiumicino Olbia gli aumenti di capienza tra il 15 giugno e il 15 settembre hanno raggiunto il 29% per un totale di 167.445 posti in vendita, mentre sulla Olbia Linate Olbia è stato registrato il 42% di incrementi pari a 193.982 posti in vendita.

Blue Air

Sulla Alghero Roma Alghero Blue Air ha provveduto a diversi incrementi raggiungendo un totale di posti messi in vendita superiore a 186.000.

Incrementi record

Gli aumenti di capienza hanno superato percentuali record come, per esempio, il 1 settembre sulla rotta Alghero Linate Alghero operata da Alitalia: in quella giornata si arriva a un incremento del 215% con 1306 posti disponibili rispetto ai 608 previsti e con 10 voli rispetto ai 6 previsti. Per sostenere l’aumento esponenziale della domanda in occasione del controesodo estivo, lo stesso giorno sulla Cagliari-Linate Cagliari-Alitalia arriva a un incremento del 184% con 3626 posti complessivi in vendita rispetto ai 1976 previsti e con 22 voli operati da e per la Sardegna; record di aumenti anche sulla Cagliari-Fiumicino Cagliari che, per esempio nella giornata di domani, supererà il 150% con 4276 posti rispetto ai 2796 minimi e con 24 voli da e per l’isola rispetto ai 20 previsti.

Voli giornalieri

In totale, nelle giornate estive con maggiore disponibilità di offerta sulle rotte in continuità territoriale, si è arrivati anche a 88 voli giornalieri bidirezionali da e verso i tre aeroporti sardi: Alghero-Linate-Alghero, 10 voli; Cagliari-Linate-Cagliari, 22 voli, Cagliari-Fiumicino-Cagliari, 26 voli; Olbia-Fiumicino-Olbia, 10 voli; Olbia Linate Olbia, 12 voli; Alghero Fiumicino-Alghero, 8 voli.