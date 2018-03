Il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong-1 non dovrebbe colpire la Sardegna. Ma “la direzione regionale di Protezione civile – spiegano dagli uffici di Cagliari – sta seguendo in videoconferenza tutti gli aggiornamenti del Dipartimento nazionale sul rientro del satellite. A scopo precauzionale, nella remota possibilità che uno o più frammenti possano cadere sul territorio, si consiglia alla cittadinanza di seguire una serie di indicazioni cosiddette di autoprotezione”.

Intanto dalla Protezione civile sarda indicano gli orari in cui si potrebbe verificare la caduta dei frammenti. Le fasce sono: tra le 6,34 e le 7,04 e tra le 9,38 e le 10,08 di domani, 1° aprile. “Precisazioni ulteriori – sottolineano ancora – sono previste stasera, dopo la videoconferenza delle ore 18,30 del Dipartimento nazionale con tutte le regioni interessate”.

“È poco probabile che in Sardegna si verifichi l’evento – scrivono ancora dagli uffici di Cagliari -, ma i luoghi chiusi sono da preferire a quelli aperti”. Ancora: “Non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle singole strutture, in caso di caduta dei frammenti sui tetti, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici”. Quanto agli eventuali pezzi di satellite che potrebbero non sbriciolarsi malgrado l’impatto, “contengono idrazina, un composto di azoto che è tossico. Quindi si consiglia, in linea generale, di non toccare eventuali frammenti e anzi di mantenersi a una distanza di almeno venti metri, facendo poi immediata segnalazione alle autorità competenti”.