C’è anche Nuoro nella lista delle città italiane dove si potranno superare i 40 gradi, in questa nuova settimana in arrivo. Sette giorni che il meteorologo di 3bmeteo,com, Edoardo Ferrara, considera “i più caldi” di quest’anno. per via di un anticiclone africano che farà aumentare minime e massime.

Tra le città ‘roventi’ anche Torino, Milano, Brescia, Verona, Rovigo, Bolzano, Pordenone, Ferrara, Mantova, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Roma e Frosinone. “Con l’afa alle stelle – prosegue il meteorologo – si dovrà fare attenzione a improvvisi temporali di calore che potranno scoppiare in particolare su zone interne della Campania e della Sicilia, in generale lungo l’Appennino meridionale, ma soprattutto in Calabria. Qualche isolato temporale di calore anche sulle Alpi, specie orientali. La Sardegna sarà la regione più calda”. E queste temperature dovrebbero durare sino alla prima decade di agosto.

LEGGI ANCHE: Allerta incendi, resta la “pericolosità alta” in alcune zone dell’Isola