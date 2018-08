Da 17 anni tormentava l’ex moglie perché non accettava la fine della loro relazione e alcuni mesi fa, dopo averla aggredita, era stato arrestato e poi rimesso in libertà ma con il divieto di avvicinamento all’ex consorte. Oggi per un 44enne di Sant’Antioco, originario di Villacidro, si sono nuovamente aperte le porte del carcere. Nei suoi confronti il Gip di Cagliari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia eseguita dai carabinieri.

Le indagini dei militari sono partite ad aprile con l’arresto del 44enne bloccato dopo aver picchiato la ex moglie. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che i maltrattamenti erano iniziati molti anni prima, subito dopo la separazione. L’uomo non ha mai smesso di perseguitare con messaggi e telefonate di minacce l’ex, cercando più volte di avvicinarla nonostante il divieto anche recente.

(foto di Roberto Pili)