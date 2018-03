Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda conta di pubblicare entro questa o la prossima settimana il decreto per la Carta nazionale per le aree potenzialmente idonee al deposito nucleare di superficie. “Assolutamente sì”, ha risposto ai cronisti che, a margine del Rapporto Gse, gli chiedevano se ce la farà: “Il documento ci sta arrivando. Ha fatto delle correzioni l’Ispra e le ha rimandate al ministero dell’Ambiente, abbiamo fatto il punto ieri. Il ministero deve rimandarla a noi. Appena lo farà, faremo il decreto ministeriale congiunto Ambiente-Sviluppo. Quindi, conto di fare il decreto tra questa e la prossima settimana”. La decisione è attesa con ansia anche in Sardegna, da sempre ritenuta tra le regioni più idonee ad ospitare il deposito, per le caratteristiche del territorio, soprattutto in relazione alla scarsa sismicità.