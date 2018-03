Dopo una parentesi quasi estiva, torna il freddo anche in Sardegna con possibili nevicate intorno agli 800 metri. L’Isola, come le altre regioni italiane, sarà infatti toccata a partire da giovedì 15 da ‘Burian 2′, la replica del flusso artico che nelle scorse settimane ha fatto precipitare le temperature portando la neve anche in Costa Smeralda e sulle isola della Maddalena e Tavolara. Il termometro non scenderà a zero gradi, ma farà comunque freddo. Secondo le previsioni dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, domani la situazione rimarrà invariata mentre da giovedì si avrà un peggioramento con l’arrivo della pioggia e un primo abbassamento delle temperature. Il quadro climatico andrà via via peggiorando fino a sabato 17, dove accanto alla pioggia sono attese nevicate tra gli 800 e i 1.000 metri, soprattutto nella zona centrale della Sardegna. Sull’isola soffierà il vento di maestrale, che domenica potrebbe innescare anche mareggiate sulle coste occidentali.