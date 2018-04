La polizia è al lavoro per individuare gli autori della rapina messa a segno questa mattina nel quartiere Pirri a Cagliari. Nel mirino è finita la tabaccheria Tocco in via Enrico Toti. Portati via 2/3mila euro. Una signora per la paura si è sentita male.

I banditi sono entrati in azione alle 9.30. Erano in due, avevano i volti coperti da caschi integrali da motociclista, uno era armato di pistola. All’interno della rivendita di tabacchi in quel momento, insieme ai titolari c’erano alcuni clienti. I banditi hanno agito in pochi istanti: uno è andato dietro il bancone e minacciando il proprietario si è fatto consegnare l’incasso, mentre il secondo controllava gli altri clienti e faceva il palo. Presi i soldi i malviventi sono usciti e sono saliti in sella a uno scooterone, allontanandosi dalla zona a tutta velocità.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante che si sono messi alla ricerca dei banditi, ma erano già riusciti a far perdere le tracce. Il caso è adesso in mano agli investigatori della squadra mobile che stanno visionando i filmati del sistema di videosorveglianza, non solo della tabaccheria, in cerca di elementi utili alle indagini. Durante la rapina una donna si è sentita male ed è stata visitata dai medici sul posto.