Successo per l’iniziativa di Cleancoast Sardinia, l’organizzazione che si occupa di pulire le spiagge della Sardegna. Venerdì 24 agosto, un gruppo di aderenti e volontari, si è ritrovato nella piccola baia di Capitana, a Flumini di Quartu, ogni estate frequentata da migliaia di turisti. Il tratto di mare bellissimo e adiacente al campeggio, pur essendo molto frequentato non presenta adeguati punti di raccolta del pattume, costringendo molti dei bagnanti a portarsi a casa i rifiuti. Purtroppo non sono in tanti ad essere scrupolosi nella raccolta e così il piccolo litorale quartese nelle settimane estive è invaso da cartacce, bottiglie e, talvolta, persino escrementi. Grazie alla preziosa collaborazione di Francisco Porcella, campione di surf che abita nella zona, i ragazzi di Cleancoast Sardinia hanno trascorso un intero pomeriggio a ripulire assieme ai volontari l’intera spiaggia nonché la parte rocciosa della baia. Oltre alla plastica, presente ovunque, anche confezioni di cibo e centinaia di cicche. Francisco Porcella ha deciso di portare via tutta la spazzatura occupandosi personalmente dello smaltimento e dimostrandosi particolarmente sensibile al tema dei rifiuti in spiaggia. La speranza è che in tanti possano prendere il buon esempio. Il prossimo appuntamento è organizzato il 15 settembre al World Clean Up Day che si terrà nell’area di Cagliari.

Le foto sono tratte dalla pagina fb dell’associazione

https://www.facebook.com/cleancoastsardinia/