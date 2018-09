Prima campanella questa mattina per una parte dei 202.338 studenti iscritti alle scuole sarde dalle primarie alle scuole secondarie di senso grado. In Sardegna l’avvio ufficiale delle lezioni è fissato per lunedì 17 settembre, ma molti collegi dei docenti hanno deciso di anticipare di qualche giorno l’ingresso in aula in virtù dell’autonomia scolastica. I ragazzi che entrano oggi non andranno a scuola più degli altri: tutti faranno 203 giornate scolastiche, ma i singoli istituti hanno predisposto calendari che per loro prevedono “vacanze” supplementari a cominciare dai “ponti” tra fine ottobre e inizio novembre.

Le vacanze di Natale saranno, come di consueto, tra 23 dicembre e 5 gennaio, quelle pasquali tra 18 e 23 aprile. Cancelli chiusi il 1 e 2 novembre per Ognissanti e la commemorazione dei defunti, ma a Cagliari il 30 ottobre si festeggia il patrono, San Saturnino, che quest’anno cadrà di martedì con il risultato che molti faranno ponte tra lunedì 29 e mercoledì 31 ottobre. La festa regionale di Sa Die de sa Sardigna, il 28 aprile, cadrà di domenica. Chiusura anche il 25 aprile per la festa della Liberazione e il 2 giugno per la Festa della Repubblica. L’ultimo giorno di scuola per quest’anno sarà l’8 giugno 2019, il 30 per le scuole dell’infanzia.

Gli insegnanti di sostegno. Primo giorno di lezione anche per settemila studenti disabili. A Cagliari c’è una scuola che conta addirittura 95 ragazzi che hanno necessità dell’insegnante di sostegno. Ma il problema, per tutta la Sardegna (e in altre regioni la situazione è simile), è il solito: il Miur non dispone di un numero di insegnanti specializzati sufficiente a soddisfare tutto il fabbisogno e qualche struttura registra ancora assenze.

Docenti e Ata. Il corpo docenti dell’Isola potrà contare,rispetto all’anno scorso, su circa novecento insegnanti in più grazie a concorsi e immissioni da graduatorie a esaurimento. Mentre è proprio di questi giorni la polemica, sollevata dai sindacati, sui trasferimenti del personale Ata, cioè le figure amministrative, tecniche e ausiliarie, non inserito nell’organico di diritto.

