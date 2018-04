La Procura di Roma ha chiuso la maxi inchiesta sulle presunte aste pilotate in Gallura e che ha coinvolto magistrati del palazzo di giustizia di Tempio: una vera e propria bufera giudiziaria che conta adesso undici indagati. Tutto ruota intorno alla vendita all’asta di una villa in Costa Smeralda, a Baia Sardinia.

I magistrati indagati sono sei e sono stati iscritti sul registro degli indagati insieme due avvocati del foro di Tempio, due cancellieri e un perito. Le accuse vanno dalla turbativa d’asta, al falso e all’abuso d’ufficio, come riportato da L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna oggi in edicola. Tra i magistrati sotto inchiesta anche anche la presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, che ha ricoperto l’incarico di presidente del tribunale di Tempio. Gli altri indagati sono il giudice delle esecuzioni del tribunale di Tempio, Alessandro Di Giacomo (già sospeso per un anno), i magistrati Andrea Schirra e Chiara Mazzaroppi, aggiudicatari della villa, Francesco Mazzaroppi, ex presidente della Corte d’appello di Sassari e padre di Chiara Mazzaroppi, il giudice Elisabetta Carta, già interdetta dal servizio per sei mesi, gli avvocati olbiesi Tomasina Amadori e Giuliano Frau, l’ingegnere di Olbia, Ermanno Giua, autore di una consulenza tecnica sull’immobile, e i cancellieri, Francesca Debidda e Maurizio Fara.

La vendita all’asta della villa avvenne nel 2006: secondo la ricostruzione della Procura di Roma, sarebbe stata pagata ad un prezzo di molto inferiore al suo reale valore. Il provvedimento di conclusione delle indagini è firmato dal pubblico ministero Stefano Rocco Fava. Ora i difensori degli indagati hanno venti giorni di tempo per depositare le memorie difensive.