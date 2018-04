Sei milioni e 400mila euro per realizzare le opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. L’hanno annunciato oggi il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler e l’assessore delle Opere pubbliche, Alessandro Derudas. Il piano, cui si sta lavorando dal 2004 sulla scorta di finanziamenti aggiudicati nel 2002, è stato presentato in consiglio comunale. In aula erano presenti anche i progettisti, Alessandro Salis e Ivo Manca, il presidente del Consorzio industriale provinciale, Pasquale Taula, e il direttore, Salvatore Demontis.

“Il percorso ha attraversato diversi passaggi, col coinvolgimento di diversi enti competenti in tema ambientale, archeologico e paesaggistico – ha spiegato l’assessore Derudas – senza dimenticare gli espropri, le indagini topografiche, le caratterizzazioni e le campionature”. Alla fine viene fuori un progetto complessivo da 12milioni di euro e oltre due chilometri di fiume, perciò “questo progetto è solo il primo lotto funzionale di un intervento più completo”, aggiunge. Il progetto prevede “interventi incisivi nella zona fociva, per la difesa idraulica dalle esondazioni e la protezione delle pile dei ponti che intersecano il percorso del fiume, una parziale risagomatura dell’alveo e infine la sistemazione a verde e il sistema di allarme di piena”. Per Wheeler “uno strumento importante viene consegnato alla città, dopo quindici anni viene portato a compimento un iter complesso”. L’obiettivo è di “preservare dalle criticità idrauliche le abitazioni intorno al Rio, i beni archeologici e le infrastrutture – conclude il sindaco – ora procederemo con una delibera di giunta e la successiva trasmissione al Servizio per le valutazioni ambientali per la loro approvazione”.