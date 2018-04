Non solo parrocchie ma anche oratori, chiesette di campagna utilizzate sporadicamente, allacci idrici in aree di pertinenza della Chiesa, utenze intestate a parroci che poi hanno lasciato il paese senza procedere con il cambio di intestazione, così come errori delle banche dati fornite dai precedenti gestori che hanno poi richiesto la cosiddetta bonifica delle anagrafiche. “Abbanoa – si legge in una nota dell’azienda – ha messo ordine anche nel variegato mondo delle utenze religiose che a oggi, tuttavia, continua ad avere un debito con il gestore idrico per oltre 400mila euro“.

Circa un quarto di questo importo “riguarda le parrocchie ricadenti nella Diocesi di Nuoro. Per questo motivo l’amministratore unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti (nella foto a destra), ha scritto una lettera al vescovo Mosè Marcia con la proposta di aprire un tavolo di confronto e costruire un percorso di rientro condiviso”, spiegano ancora da Abbanoa. Progetti specifici hanno già riguardato alcune Diocesi, come

quelle di Cagliari e Tempio, con le quali la spa regionale ha concordato la sistemazione e bonifica delle utenze, ancher attraverso agevolazioni sul deposito cauzionale e il rientro dal debito. “Impegno che il gestore intende estendere a tutte le parrocchie dell’Isola”, è l’obiettivo di Abbanoa.

Attualmente, il tasso di morosità più alto è concentrato nel Centro Sardegna con oltre 200mila euro di debito, segue il Nord con quasi 160mila euro e il Sud con quasi 60mila euro. La proposta di un tavolo di confronto anche con la Diocesi di Nuoro “si rende ancor più necessaria alla luce delle recenti strumentalizzazioni che hanno riguardato alcune parrocchie del capoluogo barbaricino. A quattro anni dall’introduzione dello sgravio sui depositi cauzionali che, per le parrocchie con meno di 500 metri cubi di consumo (quasi il triplo del consumo di una normale utenza domestica), hanno un importo di 132,23 euro, si fanno ancora balenare strumentalmente – sottolinea Abbanoa – importi di quasi mille euro che riguardano evidentemente parroci che non hanno proceduto con la richiesta dello sgravio. Bastava presentare una richiesta con autocertificazione dei consumi ed essere in regola con i pagamenti delle bollette”.