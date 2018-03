Tre arresti e circa un chilo e 200 grammi di droga sequestrati. È il bilancio di tre diverse operazioni condotte dalla squadra mobile di Cagliari mirate a frenare lo spaccio di droga. Arrestati M. C., 47 anni che nascondeva nella sua abitazione, in via delle Acacie, circa 700 grammi di marijuana e A. A., 44 anni, residente in via Tagliamento trovato in possesso di quattro panetti di hascisc per quasi mezzo chilo.

La droga era nascosta in una calza recuperata nella sua abitazione. Infine in manette è finito F. M., 21 anni, evaso dagli arresti domiciliari il 18 gennaio scorso e ricercato da allora. Il giovane è stato bloccato in una abitazione in via Montevecchio. Nei confronti del 21enne era stato emesso il 15 febbraio scorso un ordine di carcerazione. Nel 2016, infatti, il suo nome era finito in una indagine condotta dalla mobile su un traffico di droga dalla Campania alla Sardegna culminata con il sequestro di 500 chili di hascisc trovati nella prua di una imbarcazione. La barca era intestata a Medda ed era stata trasportata in Sardegna a bordo di un camion.