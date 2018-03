Il 22,78 per cento degli autobus immatricolati in Sardegna e dedicati al trasporto di persone attraverso il servizio di noleggio con conducente non è in regola con la revisione. A livello nazionale la percentuale scende al 18,62. Così risulta da uno studio realizzato dal portale Facile.it, su dati ufficiali del ministero dei Trasporti e relativi al 2017.

Si tratta, nello specifico, di 218 mezzi su un totale di 957 presenti nell’archivio nazionale dei veicoli gestito dalla Motorizzazione. Rientrano in questa categoria di veicoli, ad esempio, quelli utilizzati per le gite scolastiche degli alunni o per i tour turistici. La provincia con la percentuale più alta di mezzi non revisionati è Carbonia-Iglesias (40,79%), quella con i valori più bassi Olbia-Tempio (9,44%). Nel Nuorese i bus non in regola sono sono 32 (30,7%), nel Cagliaritano 70 per una percentuale del 29,17%, nel Sassarese 29 (il 26,36%), nel Medio Campidano 11 (20%), in Ogliastra 7 (17,07%) e nell’Oristanese 16 (16,33%).