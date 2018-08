Quattro nuovi traghetti spinti da motori a gas, tre nuovi rimorchiatori, sconti da ottobre a gennaio per raggiungere la Sardegna e la sede legale che ritornerà nell’Isola, non si sa ancora se a Cagliari o ad Olbia. Sono le novità di Tirrenia per il prossimo futuro, annunciate dall’amministratore delegato del gruppo Moby-Tirrenia, Achille Onorato, in un’intervista alla Nuova Sardegna. Le navi, in costruzione in Cina, saranno disponibili già nel 2021, almeno le prime due.

“Sono navi di ultima generazione – spiega al quotidiano – più grandi di quelle attualmente in navigazione. Trasporteranno 2.500 passeggeri con 550 cabine. Soprattutto – annuncia – saranno spinte da motori a gas, le uniche nel Mediterraneo. Significa emissioni inquinanti pari a zero”. Si aggiungeranno alla flotta esistente e serviranno per potenziare le frequenze, come sulla Olbia-Livorno. I rimorchiatori, invece arriveranno anche prima: “uno all’anno, a partire dal 2019”.

Riguardo le tariffe, Onorato parla di promozione per i sardi che potranno viaggiare verso la Penisola a partire da 18 euro per passeggero. Mentre per chi arriverà in Sardegna da in autunno è prevista una campagna in occasione di “grandi eventi, feste e manifestazioni tradizionali: è il caso di Autunno in Barbagia. Infine non manca un accenno alle polemiche sul trasferimento della sede legale della compagna a Milano. “Uno spostamento temporaneo e necessario per esigenze tecniche – ribadisce Onorato – Adesso con la fusione societaria la sede ritornerà in Sardegna. Sarà in autunno e non è ancora deciso se sarà Olbia oppure Cagliari”.