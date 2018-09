Nuova operazione anticriminalità nei giorni scorsi a Cagliari: l’Unità speciale della Squadra mobile della Questura ha arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una per furto. Federico Corda, 36 anni, si trovava a bordo di una moto in via Baccaredda; il suo comportamento ha destato sospetto negli agenti che hanno cercato di fermarlo; l’uomo è fuggito ma è stato raggiunto dai militari che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a immobilizzarlo; oltre all’accusa di detenzione di hashish e marijuana pronta per lo spaccio, Corda dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nell’ambito degli stessi controlli antidroga è stato fermato anche il 55enne Marcello Meloni, di Seui: l’uomo è stato fermato in flagranza di reato mentre cedeva dosi di droga ad alcuni tossicodipendenti in piazza Michelangelo. E’ stato trovato in possesso di diverse banconote da 20 e 50 euro e alcune bustine già pronte per la vendita di speedball, un mix di eroina e cocaina.

Il terzo in arresto è Carlo Ruggiu, cagliaritano di 66 anni: in seguito a una perquisizione in via La Somme sono stati sequestrati 200 grammi di hashish nascosti in cucina.

Denunciato in stato di libertà, infine, B.M., 28 anni, fermato in via Nizza a bordo di uno scooter che è risultato rubato. L’uomo era in possesso di una pistola scacciacani.