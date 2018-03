Una maggiore attenzione sui casi di meningite, con una campagna straordinaria di vaccinazione nei presidi sanitari isolani. È quanto propone il capogruppo regionale dell’Udc Gianluigi Rubiu, che ha presentato una mozione urgente, sull’onda della proposta dell’Anci Sardegna: “La Regione deve investire ulteriori risorse per il personale e per l’acquisto dei vaccini necessari – spiega il rappresentante dei moderati – per scongiurare spese folli delle famiglie”. Il provvedimento presentato mette l’accento sulla necessità di consentire ai pazienti l’assistenza necessaria e recuperare una soglia minima di sicurezza: “Con il moltiplicarsi dei casi negli ultimi giorni è aumentata l’emergenza in Sardegna – alza il tiro Rubiu – con una corsa senza fine nelle strutture sanitarie sparse per il territorio. Siamo convinti che la Regione abbia sottovalutato il problema. La situazione si è complicata negli ultimi giorni, con il pericolo che possa aggravarsi, sfuggendo di mano ad una politica distratta e confusa. Non si può giocare con le vite umane. Ora si ponga rimedio con un piano di vaccinazione diffuso”.

L’azzeramento dei costi è il primo passo: “Si segua l’esempio della Toscana – conclude Rubiu – con la disponibilità delle dosi di vaccino, a titolo gratuito, per i bambini e ragazzi. Si faccia ricorso ad una variazione di bilancio per supportare le famiglie nelle spese per le inoculazioni contro la meningite”.