La porzione di una vecchia abitazione ad Assemini si è sgretolata ieri pomeriggio in via Isonzo, per fortuna senza conseguenze perché all’interno non c’era nessuno. Il crollo è stato causato da infiltrazioni d’acqua provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni. I vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona e quello che rimaneva dello stabile.

