Prorogata l’allerta meteo in Sardegna. Dopo quello diramato ieri, la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico nell’Iglesiente, Campidano, Flumineddu-Flumendosa. L’allerta rimarrà in vigore sino alle 18 di venerdì 2 novembre. Previste precipitazioni isolate anche a carattere temporalesco con cumulati localmente moderati e venti forti in tutta l’area sud orientale dell’isola.