Apprensione per la sorte di un servo pastore di origini campane che non dà sue notizie da questa notte. Il giovane si trovava a Castiadas da quanto si apprende stava pascolando il gregge nella zona di Capo Ferrato. Potrebbe essere stato sorpreso dal maltempo e aver cercato rifugio in una zona riparata, ma al momento non si hanno sue notizie. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile e i volontari. Saranno anche usati i droni per sorvolare tutta l’area.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

